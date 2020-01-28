2020-01-28T09:56:41+03:00
Общество

Пермские студенты придумали, как получать топливо из масла после фритюра

Отходы перерабатывают в эфиры жирных кислот
Лилия Абибулаева
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Проектом заинтересовалась компания «Метафракс». Фото: ПНИПУПроектом заинтересовалась компания «Метафракс». Фото: ПНИПУ
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«Заправьте, пожалуйста, маслом!» А почему бы и нет? Студенты пермского Политеха придумали, как можно использовать масло после жарки.

– Жиросодержащие отходы не удавалось утилизировать по причине присутствия в их составе примесей, которые не позволяют проводить их переработку по традиционной технологии. Мы посчитали перспективным их применение в качестве вторичного сырья, – рассказывают студенты.

Отходы перерабатывают в полезный коммерческий продукт - эфир жирных кислот, которые можно использовать как биодизельное топливо. Чаще всего перерабатывают масло после фритюра. Чем больше циклов жарки, тем больше вредных веществ образуется в масле. Эти вещества попадают в организм, вредя здоровью человека.

- Наш Готовый продукт представляет собой жидкость, напоминающую по консистенции подсолнечное масло, которую можно использовать в качестве добавки к дизельному топливу или в качестве компонентов для других производств, – отмечают студенты

Проектом заинтересовалась компания «Метафракс».

ИСТОЧНИК KP.RU

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