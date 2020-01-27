"Пожаловалась на боли в груди". Из-за заболевшей пассажирки в Перми экстренно сел самолет "Санкт-Петербург - Красноярск"

27 Янв. 2020 2020-01-27T09:27:25+03:00

Женщину осмотрели врачи и отправили в центральную районную больницу в Лобаново Фото: Василий Вахрин

Изменить размер текста: A A

В ночь с субботы на воскресенье в пермском аэропорту экстренно сел самолет сообщением «Санкт-Петербург - Красноярск». Одному из пассажиров стало плохо на борту.

Самолет приземлился около 24:00 на аварийную полосу аэропорт «Пермь». На земле уже ждала бригада «скорой помощи».

В пресс-службе пермской подстанции "скорой помощи" сообщили о том, что 53-летняя пассажирка пожаловался на боли в груди, и командир судна принял решение садиться. Женщину осмотрели врачи и отправили в центральную районную больницу в Лобаново. Ей окзали медицинскую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU