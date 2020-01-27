"Пожаловалась на боли в груди". Из-за заболевшей пассажирки в Перми экстренно сел самолет "Санкт-Петербург - Красноярск"
Женщину отправили в больницу
Женщину осмотрели врачи и отправили в центральную районную больницу в ЛобановоФото: Василий Вахрин
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В ночь с субботы на воскресенье в пермском аэропорту экстренно сел самолет сообщением «Санкт-Петербург - Красноярск». Одному из пассажиров стало плохо на борту.
Самолет приземлился около 24:00 на аварийную полосу аэропорт «Пермь». На земле уже ждала бригада «скорой помощи».
В пресс-службе пермской подстанции "скорой помощи" сообщили о том, что 53-летняя пассажирка пожаловался на боли в груди, и командир судна принял решение садиться. Женщину осмотрели врачи и отправили в центральную районную больницу в Лобаново. Ей окзали медицинскую помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU