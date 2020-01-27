2020-01-27T09:27:25+03:00
Происшествия

"Пожаловалась на боли в груди". Из-за заболевшей пассажирки в Перми экстренно сел самолет "Санкт-Петербург - Красноярск"

Женщину отправили в больницу
Лилия Абибулаева
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Женщину осмотрели врачи и отправили в центральную районную больницу в ЛобановоЖенщину осмотрели врачи и отправили в центральную районную больницу в ЛобановоФото: Василий Вахрин
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В ночь с субботы на воскресенье в пермском аэропорту экстренно сел самолет сообщением «Санкт-Петербург - Красноярск». Одному из пассажиров стало плохо на борту.

Самолет приземлился около 24:00 на аварийную полосу аэропорт «Пермь». На земле уже ждала бригада «скорой помощи».

В пресс-службе пермской подстанции "скорой помощи" сообщили о том, что 53-летняя пассажирка пожаловался на боли в груди, и командир судна принял решение садиться. Женщину осмотрели врачи и отправили в центральную районную больницу в Лобаново. Ей окзали медицинскую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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