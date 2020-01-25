Жюри «Золотой маски» само приедет в Пермь

25 Янв. 2020 2020-01-25T09:35:20+03:00

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25 января в Москве начнутся показы спектаклей, выдвинутых на престижную театральную премию «Золотая маска». Первым будет показан мюзикл «Стиляги» Театра наций. А затем жюри отправится в Пермь, чтобы посмотреть два спектакля - мюзикл «Винил» Театра-Театра и балет «Шахерезада» Пермского театра оперы и балета, поставленный на музыку симфонической сюиты Николая Римского-Корсакова.

Мюзикл «Винил», который в Театре-Театре был задуман еще шесть лет тому назад, смогли поставить только в 2019 году благодаря обновленной сцене с ее уникальной механикой. Поэтому показать спектакль в Москве так, как он был задуман, практически невозможно. Вот и было решено, что жюри посмотрит мюзикл на родной сцене. Спектакль состоится 29 января в 19.00 (16+).

А на следующий день жюри увидит балет «Шахерезада», посвященный последней императрице Ирана Фарах Пехлеви. Показ пройдет 30 января в 19.00 (6+).

ИСТОЧНИК KP.RU