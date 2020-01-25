Отключения воды в Перми в январе-феврале 2020

25 Янв. 2020 2020-01-25T08:26:46+03:00

Воды не будет в домах двух районов

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В Перми с 25 января по 4 февраля пройдут отключения холодного водоснабжения в Свердловском и Мотовилихинском районах, сообщили в компании «Новогор-Прикамье». Жителям этих домов стоит запастись водой.

С 9.30 25 января по 9.30 26 января в связи с ремонтными работами по адресу ул. Народовольческая, 40 не будет воды в домах по адресам:

Ул. Народовольческая, 23, 28, 33, 37, 39, 42, 46,

Ул. Революции, 3, 3/1, 3/2, 3/4, 3/4б, 3/4в, 3/5, 3/6, 3/7, 3г, 5, 5/1, 5а.

27 января будет отключена вода в домах:

Ул. Аакадемика Курчатова, 1а, 1б, 1в, 2а, 3, 4а, 9, 9а,

Ул. Василия Васильева, 3, 3а, 3б, 5, 5а, 5б, 5д/6, 7,

Ул. Гусарова, 10, 14.

30 января работы пройдут по адресам ул. Тимирязева, 52, 56. Воды не будет в домах:

Пр. Комсомольский, 54, 56, 58,

Ул. Тимирязева, 50, 52, 54.

1 февраля отключат воду:

Ул. Кирпичная, 1, 34,

Ул. Огородникова, 2, 53,

Ул. Труда, 61,

Ул. Харьковская, 21.

4 февраля в связи с аварийно-восстановительными работами по адресу ул. Косьвинская, 11 воду отключат в домах:

Ул. Бригадирская, 2,

Ул. Коломенская, 3, 5, 5а, 7,

Ул. Косьвинская, 11,

Ул. Краснополянская, 21,

Ул. Нейвинская, 10, 10а, 12, 14, 25,

Ул. Серпуховская, 7.

ИСТОЧНИК KP.RU