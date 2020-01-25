Отключения воды в Перми в январе-феврале 2020
В Перми с 25 января по 4 февраля пройдут отключения холодного водоснабжения в Свердловском и Мотовилихинском районах, сообщили в компании «Новогор-Прикамье». Жителям этих домов стоит запастись водой.
С 9.30 25 января по 9.30 26 января в связи с ремонтными работами по адресу ул. Народовольческая, 40 не будет воды в домах по адресам:
Ул. Народовольческая, 23, 28, 33, 37, 39, 42, 46,
Ул. Революции, 3, 3/1, 3/2, 3/4, 3/4б, 3/4в, 3/5, 3/6, 3/7, 3г, 5, 5/1, 5а.
27 января будет отключена вода в домах:
Ул. Аакадемика Курчатова, 1а, 1б, 1в, 2а, 3, 4а, 9, 9а,
Ул. Василия Васильева, 3, 3а, 3б, 5, 5а, 5б, 5д/6, 7,
Ул. Гусарова, 10, 14.
30 января работы пройдут по адресам ул. Тимирязева, 52, 56. Воды не будет в домах:
Пр. Комсомольский, 54, 56, 58,
Ул. Тимирязева, 50, 52, 54.
1 февраля отключат воду:
Ул. Кирпичная, 1, 34,
Ул. Огородникова, 2, 53,
Ул. Труда, 61,
Ул. Харьковская, 21.
4 февраля в связи с аварийно-восстановительными работами по адресу ул. Косьвинская, 11 воду отключат в домах:
Ул. Бригадирская, 2,
Ул. Коломенская, 3, 5, 5а, 7,
Ул. Косьвинская, 11,
Ул. Краснополянская, 21,
Ул. Нейвинская, 10, 10а, 12, 14, 25,
Ул. Серпуховская, 7.
ИСТОЧНИК KP.RU