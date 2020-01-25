В Перми пройдут довыборы в Законодательное Собрание

25 Янв. 2020 2020-01-25T08:01:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Голосование по выборам депутата Законодательного Собрания Пермского края по второму избирательному округу – Дзержинский и Кировский районы - состоится 26 апреля. Такое решение приняла в пятницу, 24 января, избирательная комиссия Пермского края.

- Избирательная комиссия Пермского края считает правильным провести довыборы как можно быстрее, чтобы у избирателей 2-го округа появился свой представитель в Законодательном Собрании, - сообщили в крайизбиркоме.

Напомним, депутатом по этому округу был Егор Заворохин, бывший исполнительный директор завода им. Дзержинского. Но решением Пермского краевого суда он был признан виновным в растрате имущества предприятия и приговорен к семи годам лишения свободы. Таким образом, место в региональном парламенте оказалось вакантным.

Официальный старт предвыборной кампании будет дан 28 января. После этого начнется выдвижение кандидатов.

ИСТОЧНИК KP.RU