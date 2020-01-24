В Перми глухой мужчина помогал искать немую женщину и потерялся сам

24 Янв. 2020 2020-01-24T15:17:43+03:00

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В четверг, 23 января, в лесопарке рядом с лыжной базой «Прикамье» в Кировском районе пропали двое пермяков. Сначала родственники сообщили о пропаже женщины. На вид ей было 25-30 лет. Пермячка была инвалидом детства и не могла говорить.

Через некоторое время поступило сообщение об еще одном пропавшем в этом же районе. 53-летний мужчина пошел кататься на лыжах и не вернулся. Родственники забили тревогу, потому что у мужчины было слабое сердце и гипертония. Кроме того, пропавший был полностью глухой.

Когда лыжника нашли, он объяснил, почему задержался. Оказалось, что в лесу он встретил женщину, которая заблудилась и не могла найти выход. Он показал ей направление и поехал впереди. Через некоторое время пермячка отстала.

В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили о том, что 53-летний мужчина показал сотрудникам полиции, где видел пропавшую, а после отправился домой. Через некоторое время полицейские нашли и женщину. Медицинская помощь пропавшим не требовалась.

ИСТОЧНИК KP.RU