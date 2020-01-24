2020-01-24T14:33:18+03:00
Происшествия

В Перми осудят 31-летнего мужчину за сбыт и производство наркотиков

В его квартире нашли плантацию конопли
Лилия Абибулаева
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Он находится под стражей, а его сожительница под подпиской о невыезде.Он находится под стражей, а его сожительница под подпиской о невыезде.Фото: Василий Вахрин
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В Перми перед судом престанет 31-летний местный житель. Мужчину обвиняют в производстве и распространении психотропных веществ и наркотических средств.

Сотрудники полиции обнаружили оборудование и ингредиенты для производства амфетамина на одном из складов города. Через некоторое время полицейские вышли на след злоумышленника. Когда мужчина сделал несколько закладок, его задержали.

При обыске в его квартире сотрудники полиции нашли плантацию конопли, ноутбук с записями и готовое вещество. В общей сложности из помещения изъяли 11 кустов конопли, около 1 кг марихуаны и свыше 300 граммов амфетамина.

Мужчина вину не признал. Он находится под стражей, а его сожительница под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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