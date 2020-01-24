В Прикамье ожидаются снежные выходные

24 Янв. 2020 2020-01-24T14:12:38+03:00

Январь 2020, по прогнозам, уже стал самым снежным за последние 19 лет. Фото: Василий Вахрин

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Январь 2020, по прогнозам, уже стал самым снежным за последние 19 лет. Только с начала месяца в Перми и в крае выпало 135% месячной нормы осадков. По прогнозам специалистов ГИС-центр при ПГНИУ, снегопады продолжаться и в выходные.

В субботу и в воскресенье, 25 и 26 января, осадки будут особенно интенсивными. Также ожидается небольшое потепление.

Температура воздуха в субботу будет в районе -8…-13 градусов ночью и - 6 …-11 днем. В Перми ожидается - 9…-11 днем и снегопад во второй половине дня.

В воскресенье, 26 января, в крае будет облачная погода и снова снегопады. Температура сильное не изменится и будет такой же, как и накануне: -5..-10. В Перми потеплеет до - 5 градусов. Также ожидается западный и северо-западный ветер до 7 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU