В Перми заканчивается строительство нового муниципального приюта для бродячих животных

24 Янв. 2020 2020-01-24T11:13:34+03:00

Сейчас там проводят отделочные работы

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В Перми появится новый приют для бездомных животных. На данный момент строительство подходит к концу. Подрядчик устанавливает будки для собак и проводит отделочные работы в главном корпусе.

Согласно проектной документации, рядом с приютом предусмотрена санитарно-защитная зона, в границы которой не попадают жилые дома. Вокруг приюта установят шумоизоляционное ограждение.

Планируется, что в новом приюте будут оборудованы операционные и послеоперационные помещения, площадка для выгула собак.

По плану в приюте будет построено 149 вольеров для содержания собак и 52 вольера для размещения собак на карантине.

Также построят 2 подземных пожарных резервуара.

ИСТОЧНИК KP.RU