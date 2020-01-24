В Перми заканчивается строительство нового муниципального приюта для бродячих животных
В Перми появится новый приют для бездомных животных. На данный момент строительство подходит к концу. Подрядчик устанавливает будки для собак и проводит отделочные работы в главном корпусе.
Согласно проектной документации, рядом с приютом предусмотрена санитарно-защитная зона, в границы которой не попадают жилые дома. Вокруг приюта установят шумоизоляционное ограждение.
Планируется, что в новом приюте будут оборудованы операционные и послеоперационные помещения, площадка для выгула собак.
По плану в приюте будет построено 149 вольеров для содержания собак и 52 вольера для размещения собак на карантине.
Также построят 2 подземных пожарных резервуара.
ИСТОЧНИК KP.RU