2020-01-24T10:54:38+03:00
Общество

Пермячка отсудила у управляющей компании 70 тысяч рублей за сломанную руку

Женщина упала у подъезда
Лилия Абибулаева
Поделиться:
В течение нескольких лет придомовая территория практически не очищалась от снега.В течение нескольких лет придомовая территория практически не очищалась от снега.Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Перми женщина подала в суд на управляющую компанию за ненадлежащее исполнение обязанностей по уборке территории. Пермячка поскользнулась и упала на дорожке рядом с подъездом. Женщина получила перелом со смещением. Пермячка потребовала возместить ей моральный, материальный ущерб и судебные издержки.

Проверка показала, что в течение нескольких лет придомовая территория практически не очищалась от снега.

Районный суд удовлетворил иск пермячки и взыскал с ответчика 70 тысяч рублей компенсации морального вреда, 1054 рубля 05 копеек в счет возмещения материального ущерба

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Перми проверили качество питания в школах
В Перми представили эскизы нового театра оперы и балета
В Перми ищут очевидцев ДТП, в котором пострадала женщина
В Перми при странных обстоятельствах пропал 20-летний парень
В Перми заканчивается строительство нового муниципального приюта для бродячих животных
Пермячка отсудила у управляющей компании 70 тысяч рублей за сломанную руку
В Перми прокуратура проведет проверку на ТЭЦ-6, где рабочие получили травмы
В Пермском районе спасатели экстренно доставили больную до больницы
В Перми сотрудники ТЭЦ-6 получили серьезные ожоги
В Пермском крае началась регистрация на «Лыжню России»
Житель Пермского края напал с табуретом на инспектора по делам несовершеннолетних
Пермяков приглашают на бесплатные занятия по йоге и танцам
«АЗС и гильотинные ножницы». В Прикамье судебные приставы за год арестовали имущество на 3 миллиарда рублей
В Прикамье иномарка сбила 11-летнюю девочку
В Перми с 1 февраля начинается прием в первые классы
Стало известно состояние пострадавших в пермской гостинице «Карамель»
В Прикамье нашли нарушения в больнице для осужденных
Пострадавшим в пермском хостеле «Карамель» начали оказывать материальную помощь
В Прикамье возбудили уголовное дело по факту гибели 4-летнего ребенка в больнице
В Перми из-за очередной коммунальной аварии затопило целую улицу
Сотрудника Госпожнадзора, которого задержали после ЧП в мини-отеле Перми, отпустили в зале суда
Управляющий хостела «Карамель» в Перми, где погибли 5 человек, объявлен в розыск
После ЧП в хостеле «Карамель» в Перми проверят все организации, расположенные в подвалах
В Перми начали избирать меру пресечения инспектору Госпожнадзора после трагедии в хостеле "Карамель"
«Разбил окно головой». В Перми в салоне автобуса упал пассажир
Леонид Политов назначен руководителем администрации губернатора Прикамья