Пермячка отсудила у управляющей компании 70 тысяч рублей за сломанную руку

24 Янв. 2020 2020-01-24T10:54:38+03:00

В течение нескольких лет придомовая территория практически не очищалась от снега. Фото: архив "КП"

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В Перми женщина подала в суд на управляющую компанию за ненадлежащее исполнение обязанностей по уборке территории. Пермячка поскользнулась и упала на дорожке рядом с подъездом. Женщина получила перелом со смещением. Пермячка потребовала возместить ей моральный, материальный ущерб и судебные издержки.

Проверка показала, что в течение нескольких лет придомовая территория практически не очищалась от снега.

Районный суд удовлетворил иск пермячки и взыскал с ответчика 70 тысяч рублей компенсации морального вреда, 1054 рубля 05 копеек в счет возмещения материального ущерба

ИСТОЧНИК KP.RU