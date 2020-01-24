Пермячка отсудила у управляющей компании 70 тысяч рублей за сломанную руку
В Перми женщина подала в суд на управляющую компанию за ненадлежащее исполнение обязанностей по уборке территории. Пермячка поскользнулась и упала на дорожке рядом с подъездом. Женщина получила перелом со смещением. Пермячка потребовала возместить ей моральный, материальный ущерб и судебные издержки.
Проверка показала, что в течение нескольких лет придомовая территория практически не очищалась от снега.
Районный суд удовлетворил иск пермячки и взыскал с ответчика 70 тысяч рублей компенсации морального вреда, 1054 рубля 05 копеек в счет возмещения материального ущерба
ИСТОЧНИК KP.RU