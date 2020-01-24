В Пермском районе спасатели экстренно доставили больную до больницы

24 Янв. 2020 2020-01-24T10:04:32+03:00

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В краевую службу спасения поступило сообщение о том, что в одном из СНТ Пермского района находится женщина, которой срочно требуется медицинская помощь. Женщина не могла доехать до больницы самостоятельно из-за возраста и состояния здоровья. Спасатели бросились на помощь.

Вызов поступил во второй половине дня, поэтому дом женщины пришлось искать в темноте. Мешали и погодные условия. Спасателям несколько раз пришлось откапывать застрявший снегоход. Больной оказали первую помощь и эвакуировали ее. На дороге, где ждал автомобиль скорой медицинской помощи, больную передали медикам.

ИСТОЧНИК KP.RU