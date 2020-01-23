В Перми из-за очередной коммунальной аварии затопило целую улицу

23 Янв. 2020 2020-01-23T16:55:44+03:00

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На этот раз ЧП случилось в Закамске. Рано утром там прорвало водопровод, который проходит вдоль улицы Липатова возле остановки «Кинотеатр Рубин». Потоки воды превратили проезжую часть в настоящие торосы.

Аварийная бригада компании «Новогор Прикамье» отключила воду в полтора десятках многоэтажек и в школе. Для жителей домов организовали подвоз питьевой воды. Как сообщают в коммунальной организации, без воды остались многоэтажки на улицах Кировоградской, 72, Маршала Рыбалко 92, 86 и Липатова, 4, 4а, 8, 8а, 6, 10, 13, 18, 20, 22. Ведутся аварийно-восстановительные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU