В Перми молодожены избили организатора свадьбы
Какая же свадьба без драки? В Индустриальном районе жених, невеста и гости напали с кулаками на организаторов свадьбы, а потом украли у них деньги.
Издание «Рифей-Пермь» сообщает о том, что молодоженам не понравилось свадебное оформление и качество блюд. Гости и виновники торжества нашли в блюдах насекомых, волосы, а посуда, по их мнению, была грязная. Жених и невеста попросили организаторов вернуть деньги за свадьбу, а когда те отказались, утроили драку и похитили все деньги, которые были у персонала.
Потерпевшие не согласны с обвинением. В отношении молодоженов возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».
ИСТОЧНИК KP.RU