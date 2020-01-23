В Перми молодожены избили организатора свадьбы

23 Янв. 2020 2020-01-23T13:03:44+03:00

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Какая же свадьба без драки? В Индустриальном районе жених, невеста и гости напали с кулаками на организаторов свадьбы, а потом украли у них деньги.

Издание «Рифей-Пермь» сообщает о том, что молодоженам не понравилось свадебное оформление и качество блюд. Гости и виновники торжества нашли в блюдах насекомых, волосы, а посуда, по их мнению, была грязная. Жених и невеста попросили организаторов вернуть деньги за свадьбу, а когда те отказались, утроили драку и похитили все деньги, которые были у персонала.

Потерпевшие не согласны с обвинением. В отношении молодоженов возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU