За 2019 год из Прикамья депортировали на родину выходцев из 15 стран
Судебные приставы Пермского края депортировали уроженцев 15 стран, которые незаконно проживали на территории Пермского края. Большинство приезжих выходцы из Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Азербайджана и Казахстана. Также принудительно на родину отправили уроженцев Украины, Армении, Грузии, Молдовы, Беларуси, Китая, КНДР и Нигерии.
Весной 2019 года на родину отправили 9 жительниц Нигерии. Их подозревали в занятии проституцией. Летом депортировали 8 китайцев, которые остались на Урале после ЧП по футболу.
Также приставы проводили до границы жителей Чехии и Ирака. Всего за границы России выдворили 326 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU