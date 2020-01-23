2020-01-23T11:58:27+03:00
Общество

За 2019 год из Прикамья депортировали на родину выходцев из 15 стран

Всего за прошлый год из Пермского края выдворили 326 иностранцев
Лилия Абибулаева
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Летом депортировали 8 китайцев, которые остались на Урале после ЧП по футболуЛетом депортировали 8 китайцев, которые остались на Урале после ЧП по футболуФото: Василий Вахрин
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Судебные приставы Пермского края депортировали уроженцев 15 стран, которые незаконно проживали на территории Пермского края. Большинство приезжих выходцы из Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Азербайджана и Казахстана. Также принудительно на родину отправили уроженцев Украины, Армении, Грузии, Молдовы, Беларуси, Китая, КНДР и Нигерии.

Весной 2019 года на родину отправили 9 жительниц Нигерии. Их подозревали в занятии проституцией. Летом депортировали 8 китайцев, которые остались на Урале после ЧП по футболу.

Также приставы проводили до границы жителей Чехии и Ирака. Всего за границы России выдворили 326 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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