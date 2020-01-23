В Пермском крае оштрафовали туристов, которые катались на снегоходах по территории заповедника
Группу туристов оштрафовали за катание на снегоходах по территории заповедника «Басеги». Каждый должен заплатить 3 тысячи рублей.
В марте прошлого года компания молодых людей решила покататься на снегоходах. Парни незаконно проехали на территорию заповедника. Свое путешествие молодые люди заняли на видео и выложили в социальных сетях.
В ходе мониторинга социальных сетей государственная инспекция в области охраны окружающей среды заповедника Басеги обнаружила видеоролик. Сотрудники заповедника подали в суд на молодых людей. Компанию признали виновными в административных правонарушениях. Каждому назначен штраф в размере 3 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU