В Пермском крае оштрафовали туристов, которые катались на снегоходах по территории заповедника

23 Янв. 2020 2020-01-23T11:36:10+03:00

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Группу туристов оштрафовали за катание на снегоходах по территории заповедника «Басеги». Каждый должен заплатить 3 тысячи рублей.

В марте прошлого года компания молодых людей решила покататься на снегоходах. Парни незаконно проехали на территорию заповедника. Свое путешествие молодые люди заняли на видео и выложили в социальных сетях.

В ходе мониторинга социальных сетей государственная инспекция в области охраны окружающей среды заповедника Басеги обнаружила видеоролик. Сотрудники заповедника подали в суд на молодых людей. Компанию признали виновными в административных правонарушениях. Каждому назначен штраф в размере 3 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU