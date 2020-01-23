2020-01-23T11:03:48+03:00
Общество

В Перми продолжают устранять последствия аномальных снегопадов

Январь признан самым снежным месяцем с 2001 году
Лилия Абибулаева
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За месяц выпало 130% суточной нормы осадковЗа месяц выпало 130% суточной нормы осадковФото: Василий Вахрин
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В Перми за январь 2020 года выпало 61 мм осадков, что составляет 130 % от месячной нормы. Таким образом, по данным синоптиков, январь 2020 можно считать одним из самых снежных в XXI веке. Больше снега было только в январе 2001 года.

Снегопады доставляют немало хлопот жителям города. Подрядчики продолжают очищать тротуары и парковочные карманы от снега и льда. В ночь с 22 на 23 января на улицах города работало 285 единиц техники, а также более 160 рабочих, было вывезено порядка 15 тысяч кубометров снега. Сейчас уборка продолжается, на улицах работает 150 единиц техники и порядка 300 рабочих.

Утром уборка не закончилась. На улицы вышли 300 рабочих. Также с 5:00 до 9:00 инспекторы административно-технической инспекции проверяли содержание улично-дорожной сети города.

Из 177 проверенных объектов выявлены нарушения на 98. Наибольшее число нарушений в Мотовилихинском (из 23 проверенных – на 17 объектах нарушения), Свердловском (из 26 проверенных – 19 с нарушениями) и Ленинском (из 25 проверенных – нарушения на 16 объектах) районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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