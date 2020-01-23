2020-01-23T10:30:52+03:00
Общество

В Перми с начала года отловили 70 безнадзорных животных

Ловцы продолжают патрулировать улицы
Лилия Абибулаева
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Отлов проводится 7 дней в неделюОтлов проводится 7 дней в неделюФото: архив "КП"
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В Перми не перестают поступать сообщения о нападении бездомных собак. В связи с этим в городе был усилен отлов животных в «проблемных районах».

В администрации Перми сообщили о том, что с начала 2020 года с улиц города уже отловили 70 бродячих собак. Так, как не всегда животных можно найти по месту вызова, ловцы патрулируют близлежащие улицы.

Адреса, где были зафиксированы случаи нападения собак, ставятся на особый контроль, бригады ловцов выезжают повторно. Отлов проводится 7 дней в неделю.

- Животные отлавливаются гуманным способом, после доставки в приют их ждет осмотр ветеринара, при необходимости – лечение и стерилизация. Затем здоровые и социализированные животные выдаются новым хозяевам, - сообщают в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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