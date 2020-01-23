Житель Прикамья украл у подруги карту и уехал в другой город

23 Янв. 2020 2020-01-23T10:17:42+03:00

Мужчина поссорился со знакомой, но своих денег у него не было

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Сотрудники полиции Губахи задержали 43-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в краже денег с банковского счета.

В полицию обратилась 48-летняя местная жительница. Она сообщила, что с ее счета пропали 10 тысяч рублей. Виновника нашли быстро. Им оказался друг потерпевшей. Они поссорились, и мужчина решил уехать в другой город. Так как своих денег у него не было, но он знал пин-код от карты подруги, мужчина решил ей воспользоваться. Он снял 10 тысяч и потратил на свои нужды.

Подозреваемого задержали. В отношении него возбудили уголовное дело. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU