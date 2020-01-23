В феврале в Перми начнется реконструкция бывшего пивзавода

23 Янв. 2020 2020-01-23T09:30:13+03:00

На данный момент компания ждет разрешения на производство работ подрядчиком Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Изменить размер текста: A A

В центре Перми наконец-то начнется реставрация бывшего пивзавода. Издание «Business Class» сообщает о том, что компании «Пермглавснаб» выдали разрешение на реконструкцию здания.

Генеральный директор «Пермглавснаб» сообщил изданию, что подрядчик для проведения работ уже найден. На данный момент компания ждет разрешения на производство работ подрядчиком. Документы должны прийти в течение нескольких дней.

- В начале февраля мы выходим на объект и начинаем работы. Стартуем с разбора существующей стены, - сообщил изданию Владимир Занин.

ИСТОЧНИК KP.RU