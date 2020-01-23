2020-01-23T09:30:13+03:00
Общество

В феврале в Перми начнется реконструкция бывшего пивзавода

Компании выдали разрешение на проведение работ
Лилия Абибулаева
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На данный момент компания ждет разрешения на производство работ подрядчикомНа данный момент компания ждет разрешения на производство работ подрядчикомФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В центре Перми наконец-то начнется реставрация бывшего пивзавода. Издание «Business Class» сообщает о том, что компании «Пермглавснаб» выдали разрешение на реконструкцию здания.

Генеральный директор «Пермглавснаб» сообщил изданию, что подрядчик для проведения работ уже найден. На данный момент компания ждет разрешения на производство работ подрядчиком. Документы должны прийти в течение нескольких дней.

- В начале февраля мы выходим на объект и начинаем работы. Стартуем с разбора существующей стены, - сообщил изданию Владимир Занин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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