2020-01-23T09:42:27+03:00
Общество

Прикамье присоединится к Всероссийской акции «Блокадный хлеб»

Она стартует 27 января в День снятия блокады Ленинграда
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Комментарии: comments1
Всего в крае пройдет 450 памятных мероприятийВсего в крае пройдет 450 памятных мероприятийФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

В Пермском крае пройдет Всероссийская акция «Блокадный хлеб». Ее цель напомнить о блокаде Ленинграда, которая была направлена на уничтожение всех жителей города.

Символом акции станет кусочек хлеба весом в 125 граммов - минимальная норма в осажденном городе. При этом это был хлеб из отрубей, жмыха и опилок.

В этот день во всех школах края пройдут открытые уроки, на которых расскажут о подвиге жителей Ленинграда. На улицах будут работать волонтеры, которые расскажут о блокаде и выдадут кусочек «блокадного хлеба». В течение недели в муниципальных образованиях Пермского края пройдет более 450 мероприятий, посвящённых памяти блокады Ленинграда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Перми молодожены избили организатора свадьбы
Сотрудники транспортной полиции Перми присоединились к всероссийской акции «Студенческий десант»
В Перми два школьника отравились психотропными веществами
«Действовал в соответствии с полномочиями». В МЧС прокомментировали задержание сотрудника после ЧП в пермском хостеле
За 2019 год из Прикамья депортировали на родину выходцев из 15 стран
В Пермском крае оштрафовали туристов, которые катались на снегоходах по территории заповедника
"После пыталась покончить с собой". Подробности ЧП в Прикамье, где мать убила двоих детей
В Перми продолжают устранять последствия аномальных снегопадов
В Перми с начала года отловили 70 безнадзорных животных
В Пермском крае мать подозревается в убийстве двоих детей
Житель Прикамья украл у подруги карту и уехал в другой город
Успей купить: более 30% квартир за два месяца продано в новом доме на Водниках
В первом полугодии 2020 года власти закупят междугородние автобусы
В феврале в Перми начнется реконструкция бывшего пивзавода
Трио бегемотов и птица-носорог: «Песчаная сказка» на арене Пермского цирка
Прикамье присоединится к Всероссийской акции «Блокадный хлеб»
И.о. председателя правительства Пермского края назначена Ольга Антипина
В центре Перми иномарка сбила 14-летнего мальчика
В Прикамье появилось новых 37 пунктов приема батареек