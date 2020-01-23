Прикамье присоединится к Всероссийской акции «Блокадный хлеб»

23 Янв. 2020 2020-01-23T09:42:27+03:00

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В Пермском крае пройдет Всероссийская акция «Блокадный хлеб». Ее цель напомнить о блокаде Ленинграда, которая была направлена на уничтожение всех жителей города.

Символом акции станет кусочек хлеба весом в 125 граммов - минимальная норма в осажденном городе. При этом это был хлеб из отрубей, жмыха и опилок.

В этот день во всех школах края пройдут открытые уроки, на которых расскажут о подвиге жителей Ленинграда. На улицах будут работать волонтеры, которые расскажут о блокаде и выдадут кусочек «блокадного хлеба». В течение недели в муниципальных образованиях Пермского края пройдет более 450 мероприятий, посвящённых памяти блокады Ленинграда.

ИСТОЧНИК KP.RU