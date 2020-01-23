В Прикамье появилось новых 37 пунктов приема батареек
В Пермском крае установили дополнительные пункты приема батареек. 37 специальных боксов появились на автозаправочных станциях. Сдать туда батарейки могут все жители Пермского края.
В правительстве Прикамья сообщили, что установка таких эко-боксов набирает обороты и способствует развитию сортировке мусора в регионе.
В конце прошлого года первая партия собранных батареек была отправлена в переработку. С начала этого года уже собрано порядка 2 тонн батареек, это порядка 80 тысяч штук.
Перед утилизацией из батареек достают все тяжелые металлы. Аккумуляторы дробят, извлекают элементы, которые можно использовать повторно, а после утилизируют.
ИСТОЧНИК KP.RU