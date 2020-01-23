В Прикамье появилось новых 37 пунктов приема батареек

23 Янв. 2020 2020-01-23T08:51:05+03:00

С начала года собрано 2 тонны батареек. Фото: Правительство Прикамья.

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В Пермском крае установили дополнительные пункты приема батареек. 37 специальных боксов появились на автозаправочных станциях. Сдать туда батарейки могут все жители Пермского края.

В правительстве Прикамья сообщили, что установка таких эко-боксов набирает обороты и способствует развитию сортировке мусора в регионе.

В конце прошлого года первая партия собранных батареек была отправлена в переработку. С начала этого года уже собрано порядка 2 тонн батареек, это порядка 80 тысяч штук.

Перед утилизацией из батареек достают все тяжелые металлы. Аккумуляторы дробят, извлекают элементы, которые можно использовать повторно, а после утилизируют.

ИСТОЧНИК KP.RU