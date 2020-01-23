2020-01-23T08:51:05+03:00
Общество

В Прикамье появилось новых 37 пунктов приема батареек

Их установили на заправках
Лилия Абибулаева
Поделиться:
С начала года собрано 2 тонны батареек. Фото: Правительство Прикамья.С начала года собрано 2 тонны батареек. Фото: Правительство Прикамья.
Изменить размер текста:

В Пермском крае установили дополнительные пункты приема батареек. 37 специальных боксов появились на автозаправочных станциях. Сдать туда батарейки могут все жители Пермского края.

В правительстве Прикамья сообщили, что установка таких эко-боксов набирает обороты и способствует развитию сортировке мусора в регионе.

В конце прошлого года первая партия собранных батареек была отправлена в переработку. С начала этого года уже собрано порядка 2 тонн батареек, это порядка 80 тысяч штук.

Перед утилизацией из батареек достают все тяжелые металлы. Аккумуляторы дробят, извлекают элементы, которые можно использовать повторно, а после утилизируют.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Прикамье появилось новых 37 пунктов приема батареек
В Перми в ДТП пострадали 4 человека
В Пермском крае растет количество заболевших гриппом
В Прикамье женщину с 4 детьми оставили без света и отопления
В Прикамье школьников начальных классов начнут кормить горячим питанием с 1 сентября
На пост ректора пермского педуниверситета претендуют три человека
В Перми после гибели людей в отеле «Карамель» задержали сотрудника МЧС
«Вылечим от всего». В Перми осудили мошенницу, продававшую пенсионерам «высокотехнологичные медицинские приборы»
"От Фриды отказались, потому что она недостаточно ласковая". Волонтеры ищут дом кошке из приюта Перми
В Прикамье осудят мужчину за сбыт крупной партии наркотиков
Пермский сельскохозяйственый университет сэкономит 2 млн рублей после модернизации систем отопления специалистами «ЕЭС-Гарант»
В Перми после гибели пятерых человек в хостеле задержали сотрудника пожарного надзора
В Перми из-за теплой погоды в ледовом городке демонтируют часть элементов оформления
В Перми стая собак напала на педагога и ее ученицу
В Пермском районе следователи проведут проверку после того, как на школьника упали ворота
В Прикамье 41-летнего мужчину подозревают в продаже наркотиков
В Перми начнут работать первые в 2020 году городские ярмарки
В Перми арестовали мужчину, который до смерти избил знакомую
«Азот» принимает краевую Спартакиаду-2020
В Перми за 2019 год родилось почти 13 тысяч малышей
В Перми вновь запустили аукцион на обслуживание трамвайных маршрутов