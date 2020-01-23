2020-01-23T06:27:05+03:00
Общество

В Прикамье школьников начальных классов начнут кормить горячим питанием с 1 сентября

На это выделят 1 миллиард рублей
Лилия Абибулаева
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Все регионы должны перейти к такой мере поддержке с 2023 года. Фото: Правительство ПрикамьяВсе регионы должны перейти к такой мере поддержке с 2023 года. Фото: Правительство Прикамья
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В Пермском крае учащихся с 1 по 4 классы обеспечат горячим питанием. Об это сообщил Максим Решетников на заседании Совета представительных органов муниципальных образований Прикамья.

Для этого уже сформирован пакет федеральных субсидий. На это потребуется около 1 миллиарда рублей ежегодно. Пермский край обеспечит всех школьников начальных классов горячим питанием с 1 сентября 2020 года. Все регионы должны перейти к такой мере поддержке с 2023 года.

Кроме того, Максим Решетников отметил, что в ближайшие годы существенно увеличится число школьников. Особое внимание должно быть уделено планам по строительству школ и рассмотреть возможность ускорения некоторых проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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