«Вылечим от всего». В Перми осудили мошенницу, продававшую пенсионерам «высокотехнологичные медицинские приборы»
В Орджоникидзевском районе Перми несколько мошенников приходили домой к пожилым людям, представляясь работниками социальных и медицинских учреждений. И предлагали пенсионерам «чудо-приборы».
Мошенники уверяли, что высокотехнологичные медицинские приборы позволяют излечивать все имеющиеся у ветеранов заболевания. На самом деле они продавали обычные массажеры или приборы для магнитотерапии. Но просили за них серьезные деньги. В общей сложности им удалось обмануть семерых пенсионеров, получив с них за свои приборы около 400 тысяч рублей.
Судебный процесс по делу одной из участниц группы, обвиняемой в мошенничестве в крупном размере, совершенном организованной группой, завершился.
- Суд, с учетом позиции государственного обвинения, признал подсудимую виновной и приговорил ее к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщили в краевой прокуратуре. - Исполнение наказания отсрочено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.
Дело в отношении остальных соучастников выделено в отдельное производство, расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU