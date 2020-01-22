2020-01-22T18:10:44+03:00
Происшествия

«Вылечим от всего». В Перми осудили мошенницу, продававшую пенсионерам «высокотехнологичные медицинские приборы»

За «пустышки» она брала солидные деньги
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Василий Вахрин
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В Орджоникидзевском районе Перми несколько мошенников приходили домой к пожилым людям, представляясь работниками социальных и медицинских учреждений. И предлагали пенсионерам «чудо-приборы».

Мошенники уверяли, что высокотехнологичные медицинские приборы позволяют излечивать все имеющиеся у ветеранов заболевания. На самом деле они продавали обычные массажеры или приборы для магнитотерапии. Но просили за них серьезные деньги. В общей сложности им удалось обмануть семерых пенсионеров, получив с них за свои приборы около 400 тысяч рублей.

Судебный процесс по делу одной из участниц группы, обвиняемой в мошенничестве в крупном размере, совершенном организованной группой, завершился.

- Суд, с учетом позиции государственного обвинения, признал подсудимую виновной и приговорил ее к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщили в краевой прокуратуре. - Исполнение наказания отсрочено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

Дело в отношении остальных соучастников выделено в отдельное производство, расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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