2020-01-22T15:17:30+03:00
Происшествия

В Прикамье осудят мужчину за сбыт крупной партии наркотиков

При задержании у него нашли 90 закладок
Лилия Абибулаева
Поделиться:
В свертках был мефедрон и метадон общей массой около 72 граммовВ свертках был мефедрон и метадон общей массой около 72 граммовФото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

В Пермском крае перед судом предстанет 33-летний житель Краснокамска. Мужчину обвиняют в распространении наркотиков.

В середине ноября 2019 года мужчину задержали, когда он пытался сделать очередную закладку. В ходе обыска у него нашли еще 90 закладок. В свертках был мефедрон и метадон общей массой около 72 граммов.

Обвиняемый хотел спрятать закладки на территории Краснокамского округа. На период предварительного расследования мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Материалы уголовного дела направлены в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"От Фриды отказались, потому что она недостаточно ласковая". Волонтеры ищут дом кошке из приюта Перми
В Прикамье осудят мужчину за сбыт крупной партии наркотиков
Пермский сельскохозяйственый университет сэкономит 2 млн рублей после модернизации систем отопления специалистами «ЕЭС-Гарант»
В Перми после гибели пятерых человек в хостеле задержали сотрудника пожарного надзора
В Перми из-за теплой погоды в ледовом городке демонтируют часть элементов оформления
В Перми стая собак напала на педагога и ее ученицу
В Пермском районе следователи проведут проверку после того, как на школьника упали ворота
В Прикамье 41-летнего мужчину подозревают в продаже наркотиков
В Перми начнут работать первые в 2020 году городские ярмарки
В Перми арестовали мужчину, который до смерти избил знакомую
«Азот» принимает краевую Спартакиаду-2020
В Перми за 2019 год родилось почти 13 тысяч малышей
В Перми вновь запустили аукцион на обслуживание трамвайных маршрутов