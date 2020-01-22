В Прикамье осудят мужчину за сбыт крупной партии наркотиков

22 Янв. 2020 2020-01-22T15:17:30+03:00

В свертках был мефедрон и метадон общей массой около 72 граммов Фото: Василий Вахрин

При задержании у него нашли 90 закладок

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В Пермском крае перед судом предстанет 33-летний житель Краснокамска. Мужчину обвиняют в распространении наркотиков.

В середине ноября 2019 года мужчину задержали, когда он пытался сделать очередную закладку. В ходе обыска у него нашли еще 90 закладок. В свертках был мефедрон и метадон общей массой около 72 граммов.

Обвиняемый хотел спрятать закладки на территории Краснокамского округа. На период предварительного расследования мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Материалы уголовного дела направлены в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU