В Перми закрыли кафе «Уральские посикунчики»

22 Янв. 2020 2020-01-22T08:59:27+03:00

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В Мотовилихинском районе судебные приставы приостановил деятельность кафе «Уральские посикунчики». Заведение нарушило требования санитарного законодательства.

Жительница района обратилась с жалобой в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю. После проверки оказалось, что заведение не соблюдало требования СанПиНа. В кафе не работала система местной вытяжной вентиляции, а также были нарушены требования СанПиН в части устройства внутренней системы канализации производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод.

Кафе признали опасным для жизни и здоровья граждан и закрыли на 60 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU