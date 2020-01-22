В Перми закрыли кафе «Уральские посикунчики»
В Мотовилихинском районе судебные приставы приостановил деятельность кафе «Уральские посикунчики». Заведение нарушило требования санитарного законодательства.
Жительница района обратилась с жалобой в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю. После проверки оказалось, что заведение не соблюдало требования СанПиНа. В кафе не работала система местной вытяжной вентиляции, а также были нарушены требования СанПиН в части устройства внутренней системы канализации производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод.
Кафе признали опасным для жизни и здоровья граждан и закрыли на 60 суток.
ИСТОЧНИК KP.RU