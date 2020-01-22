На трассе в Прикамье пассажирский автобус столкнулся с лесовозом

22 Янв. 2020 2020-01-22T08:54:28+03:00

Движение на данном участке дороге восстановлено. Фото: ГИБДД по Пермскому краю

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Рано утром в среду, 22 января, на трассе М-7 Волга произошла авария. В Краснокамском районе столкнулись автобус и лесовоз.

Как сообщили в ГИБДД по Пермскому краю, ДТП произошло в 7:20. По предварительной информации, лесовоз не предоставил преимущество автобусу «Мерседес» при повороте на поселок Уральский. Транспортные средства столкнулись.

В результате аварии пострадавших нет. Автомобили получили механические повреждения. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Движение на данном участке дороге восстановлено, затруднений в движении нет.

ИСТОЧНИК KP.RU