В Перми заработала служба психологической помощи для тяжелобольных людей и их родственников

22 Янв. 2020 2020-01-22T08:59:50+03:00

Цель телефона доверия – улучшение качества жизни как пациентов, так и их родственников

Изменить размер текста: A A

В Перми появился телефон доверия для паллиативных пациентов и их родственников. В крае более 5 тысяч таких больных. Им и их родным нужна психологическая поддержка.

Служба психологической поддержки «Добросердие» создана на базе ГБЗУ ПК «Городская клиническая больница им. С.Н. Гринберга». Проект запустила онкопсихолог, директор АНО «Добросердие» Светлана Козырева. Цель телефона доверия – улучшение качества жизни как пациентов, так и их родственников.

Телефон доверия – (342) 22-507-47 бесплатен, на сайте Добросердие.рф есть возможность даже заказать обратный звонок – и специалист сам вам перезвонит.

ИСТОЧНИК KP.RU