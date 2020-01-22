2020-01-22T08:59:50+03:00
Общество

В Перми заработала служба психологической помощи для тяжелобольных людей и их родственников

Цель телефона доверия – улучшение качества жизни как пациентов, так и их родственников
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Проект запустила онкопсихолог, директор АНО «Добросердие» Светлана КозыреваПроект запустила онкопсихолог, директор АНО «Добросердие» Светлана КозыреваФото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Перми появился телефон доверия для паллиативных пациентов и их родственников. В крае более 5 тысяч таких больных. Им и их родным нужна психологическая поддержка.

Служба психологической поддержки «Добросердие» создана на базе ГБЗУ ПК «Городская клиническая больница им. С.Н. Гринберга». Проект запустила онкопсихолог, директор АНО «Добросердие» Светлана Козырева. Цель телефона доверия – улучшение качества жизни как пациентов, так и их родственников.

Телефон доверия – (342) 22-507-47 бесплатен, на сайте Добросердие.рф есть возможность даже заказать обратный звонок – и специалист сам вам перезвонит.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Прикамье 41-летнего мужчину подозревают в продаже наркотиков
В Перми начнут работать первые в 2020 году городские ярмарки
В Перми арестовали мужчину, который до смерти избил знакомую
«Азот» принимает краевую Спартакиаду-2020
В Перми за 2019 год родилось почти 13 тысяч малышей
В Перми вновь запустили аукцион на обслуживание трамвайных маршрутов
Пермякам представят новые эскизы сцены оперного театра
В Перми закрыли кафе «Уральские посикунчики»
На трассе в Прикамье пассажирский автобус столкнулся с лесовозом
В Перми в феврале пройдет хоккейный матч «звезд»
В Перми заработала служба психологической помощи для тяжелобольных людей и их родственников
В Перми мужчина попал в больницу после падения с высоты
Глава оргкомитета по празднованию 300-летия Перми покинул Правительство РФ
«Искренне горжусь». Игорь Сапко прокомментировал назначение Максима Решетникова
В Пермском районе на ребенка упали ворота
В Прикамье после трагедии в пермском отеле «Карамель» проверят все хостелы и мини-гостиницы
Из окна общежития пермского университета выпала девушка
«Водитель сгорел заживо». В Прикамье на трассе столкнулись легковушка и КамАЗ
В Прикамье мужчина подговорил ребенка совершить кражу
Житель Прикамья отделался условным сроком за истязание супруги и 8-летней падчерицы
МЧС предупреждает: в Прикамье ожидаются сильные снегопады и метель
«Пермская сетевая компания» выплатит компенсации родственникам погибших в отеле «Карамель»
"Ставил в угол на гору макарон на долгие часы". В Прикамье отчим-тиран жестоко издевался над пасынком
Семьям погибших при ЧП в мини-отеле Перми выплатят по два миллиона рублей
В Перми на балконе нашли труп мужчины
«Машины превратились в металлолом» В массовой аварии на трассе в Прикамье пострадали три человека