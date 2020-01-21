В Перми на публичных слушаниях обсудят строительство новой трамвайной ветки

21 Янв. 2020 2020-01-21T11:13:11+03:00

Дату слушаний пока не назвали

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Строительство железнодорожных путей вдоль набережной вынесут на публичное обсуждение. Издание «Business Class» сообщает о том, что на публичных слушаниях обсудят внесение изменений в генплан.

На участке трамвайной линии запланировано пять остановок: Дзержинская, Порт Пермь, Попова, Комсомольский проспект и Сибирская. Между станцией Пермь I и транспортно-пересадочным узлом (ТПУ) «Мотовилиха» в районе площади Восстания будет одна промежуточная остановка – Славянова.

Публичные слушания - обязательная процедура.

ИСТОЧНИК KP.RU