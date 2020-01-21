В Прикамье осудят мужчину, который заразил жену ВИЧ
В Пермском крае вынесут приговор 29-летнему мужчине. Его обвинили в заражении супруги ВИЧ-инфекцией.
Сотрудники полиции выяснили, что мужчина узнал о болезни в 2012 году. Его предупредили об уголовной инфекции за заражение другого человека.
В 2018 году подозреваемый отбывал наказание в колонии, но это не помешало ему заключить брак. Он не предупредил супругу о заболевании. Через полгода женщина обратилась к врачу с жалобой на плохое самочувствие. Анализы показали, что она больна ВИЧ.
В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU