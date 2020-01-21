2020-01-21T09:12:23+03:00
Происшествия

В Прикамье осудят мужчину, который заразил жену ВИЧ

О болезни он узнал 8 лет назад
Лилия Абибулаева
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В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существуВ настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Пермском крае вынесут приговор 29-летнему мужчине. Его обвинили в заражении супруги ВИЧ-инфекцией.

Сотрудники полиции выяснили, что мужчина узнал о болезни в 2012 году. Его предупредили об уголовной инфекции за заражение другого человека.

В 2018 году подозреваемый отбывал наказание в колонии, но это не помешало ему заключить брак. Он не предупредил супругу о заболевании. Через полгода женщина обратилась к врачу с жалобой на плохое самочувствие. Анализы показали, что она больна ВИЧ.

В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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