В Перми в аварии пострадали пенсионерка и 4-летний ребенок
В Дзержинском районе Перми произошла авария, в результате которой пострадали два человека.
Как сообщили в ГИБДД по Перми, по предварительной информации, по проспекту Парковый двигался автомобиль «Шевроле Нива». Водитель «Нивы» при повороте налево не пропустил автомобиль «Мазда».
В результате столкновения, пострадали два пассажира «Нивы». 74-летнюю женщину и 4-летнего ребенка осмотрели врачи «скорой помощи», оказали разовую помощь и рекомендовали амбулаторное лечение.
В момент столкновения ребенок находился на заднем пассажирском сиденье в специальном детском удерживающем устройстве. Это помогло избежать серьезных травм.
По факту аварии проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU