В Перми в аварии пострадали пенсионерка и 4-летний ребенок

20 Янв. 2020 2020-01-20T15:25:39+03:00

По факту аварии проводится проверка. Фото: Гибдд по Перми

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В Дзержинском районе Перми произошла авария, в результате которой пострадали два человека.

Как сообщили в ГИБДД по Перми, по предварительной информации, по проспекту Парковый двигался автомобиль «Шевроле Нива». Водитель «Нивы» при повороте налево не пропустил автомобиль «Мазда».

В результате столкновения, пострадали два пассажира «Нивы». 74-летнюю женщину и 4-летнего ребенка осмотрели врачи «скорой помощи», оказали разовую помощь и рекомендовали амбулаторное лечение.

В момент столкновения ребенок находился на заднем пассажирском сиденье в специальном детском удерживающем устройстве. Это помогло избежать серьезных травм.

По факту аварии проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU