В Прикамье поезд насмерть сбил пенсионерку

20 Янв. 2020 2020-01-20T15:11:43+03:00

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В Пермском крае произошло ЧП. Пассажирский поезд насмерть сбил 73-летнюю женщину.

Происшествие произошло в воскресенье, 19 января 2020 года. Поздно вечером пенсионерка не убедилась, что железнодорожные пути свободны. Машинист поезда «Челябинск- Санкт-Петербург» увидел женщину, подал сигнал и применил экстренное торможение, но женщина не отреагировала на сигналы. Состав был слишком близко к пенсионерке, трагедии избежать не удалось. Женщина скончалась на месте ЧП.

Следователи уральского следственного управления на транспорте проводят проверку, устанавливают все обстоятельства ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU