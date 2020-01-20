В Прикамье поезд насмерть сбил пенсионерку
В Пермском крае произошло ЧП. Пассажирский поезд насмерть сбил 73-летнюю женщину.
Происшествие произошло в воскресенье, 19 января 2020 года. Поздно вечером пенсионерка не убедилась, что железнодорожные пути свободны. Машинист поезда «Челябинск- Санкт-Петербург» увидел женщину, подал сигнал и применил экстренное торможение, но женщина не отреагировала на сигналы. Состав был слишком близко к пенсионерке, трагедии избежать не удалось. Женщина скончалась на месте ЧП.
Следователи уральского следственного управления на транспорте проводят проверку, устанавливают все обстоятельства ЧП.
ИСТОЧНИК KP.RU