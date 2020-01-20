2020-01-20T13:19:18+03:00
Общество

Жительница Прикамья заплатила шубой за "уколы красоты"

Меховое издели изъяли в счет задолженности
Лилия Абибулаева
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260 тысяч рублей женщина взяла, чтобы оплатить косметические процедуры260 тысяч рублей женщина взяла, чтобы оплатить косметические процедурыФото: Василий Вахрин
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В Пермском крае в отношении местной жительницы возбудили исполнительное производство. Женщина взяла в долг крупную сумму, но отдавать не спешила.

260 тысяч рублей женщина взяла, чтобы оплатить косметические процедуры. «Уколы красоты» были сделаны, но возвращать деньги женщина не спешила, а регулярные отчисления с зарплаты не покрывали сумму ежемесячного платежа.

Сотрудники банка обратились в суд

В целях взыскания установленных финансовых средств приставы наложили арест на шубу должницы. Меховое изделие передано на реализацию в счет погашения задолженности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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