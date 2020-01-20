2020-01-20T11:46:12+03:00
Происшествия

На трассе в Прикамье в ДТП пострадали два человека

На трассе в Прикамье в ДТП пострадали два человека
Лилия Абибулаева
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Пострадавшим назначили амбулаторное лечение. Фото: ГУ МВД по Пермскому краюПострадавшим назначили амбулаторное лечение. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю
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В Пермском крае произошла авария, в результате которой пострадали два человека. В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили о том, что внедорожник и легковушка столкнулись на трассе Пермь-Екатеринбург.

По предварительной информации, 71-летний водитель автомобиля «Тойота Рав 4» водитель не выдержал безопасную дистанцию и врезался в впереди идущую иномарку. В результате аварии пострадали водитель и пассажир легковушки «Рено Логан». Пострадавшим рекомендовано амбулаторное лечение.

Известно, что мужчина, управляющий кроссовером, ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за превышение скоростного режима. В настоящее время по факту автоаварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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