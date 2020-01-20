На трассе в Прикамье в ДТП пострадали два человека
В Пермском крае произошла авария, в результате которой пострадали два человека. В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили о том, что внедорожник и легковушка столкнулись на трассе Пермь-Екатеринбург.
По предварительной информации, 71-летний водитель автомобиля «Тойота Рав 4» водитель не выдержал безопасную дистанцию и врезался в впереди идущую иномарку. В результате аварии пострадали водитель и пассажир легковушки «Рено Логан». Пострадавшим рекомендовано амбулаторное лечение.
Известно, что мужчина, управляющий кроссовером, ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за превышение скоростного режима. В настоящее время по факту автоаварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.
ИСТОЧНИК KP.RU