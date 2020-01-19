Из Перми могут открыть рейс в Дюссельдорф
Также власти рассматривают запуск рейсов в Мюнхен
Вопрос пока находится на рассмотренииФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:
Из Перми, возможно, скоро можно будет улететь в Дюссельдорф. Как сообщает «Ъ-Прикамье», ссылаясь на собеседника в кабмине, власти пока рассматривают возможность запуска авиарейсов. Дело в том, что аэропорт Дюссельдорфа является европейским хабом, через который можно устраивать перелеты в другие страны.
- В числе его преимуществ - близкое расположение от Франции, Бельгии и Нидерландов, - сообщает издание. - Также власти рассматривают организацию полетов в Мюнхен.
ИСТОЧНИК KP.RU