Из Перми могут открыть рейс в Дюссельдорф

19 Янв. 2020 2020-01-19T17:36:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Из Перми, возможно, скоро можно будет улететь в Дюссельдорф. Как сообщает «Ъ-Прикамье», ссылаясь на собеседника в кабмине, власти пока рассматривают возможность запуска авиарейсов. Дело в том, что аэропорт Дюссельдорфа является европейским хабом, через который можно устраивать перелеты в другие страны.

- В числе его преимуществ - близкое расположение от Франции, Бельгии и Нидерландов, - сообщает издание. - Также власти рассматривают организацию полетов в Мюнхен.

ИСТОЧНИК KP.RU