2020-01-19T17:36:50+03:00
Общество

Из Перми могут открыть рейс в Дюссельдорф

Также власти рассматривают запуск рейсов в Мюнхен
Елена КОНОВА
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Вопрос пока находится на рассмотренииВопрос пока находится на рассмотренииФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Из Перми, возможно, скоро можно будет улететь в Дюссельдорф. Как сообщает «Ъ-Прикамье», ссылаясь на собеседника в кабмине, власти пока рассматривают возможность запуска авиарейсов. Дело в том, что аэропорт Дюссельдорфа является европейским хабом, через который можно устраивать перелеты в другие страны.

- В числе его преимуществ - близкое расположение от Франции, Бельгии и Нидерландов, - сообщает издание. - Также власти рассматривают организацию полетов в Мюнхен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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