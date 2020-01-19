2020-01-19T08:08:06+03:00
Происшествия

В Прикамье иномарка врезалась в дерево, пострадал ребенок

Мальчика отвезли в больницу с травмами головы
Елена КОНОВА
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В отношении водителя возбудили дело об административном правонарушенииВ отношении водителя возбудили дело об административном правонарушенииФото: Василий Вахрин
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18 января в Чайковском произошла авария, в которой пострадал ребенок. Около пяти часов вечера по улице 40 лет Октября ехал автомобиль "Тойота", за рулем которой сидела 38-летняя женщина. В районе дома № 19 она превысила скорость, не справилась с управлением и протаранила дерево.

- Автомобиль опрокинулся, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. -В результате аварии пострадал ребенок. Его отвезли в больницу с травмами головы. Установлено, что он находился в машине в детском кресле.

В отношении водителя возбудили дело об административном правонарушении. Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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