В Прикамье иномарка врезалась в дерево, пострадал ребенок
18 января в Чайковском произошла авария, в которой пострадал ребенок. Около пяти часов вечера по улице 40 лет Октября ехал автомобиль "Тойота", за рулем которой сидела 38-летняя женщина. В районе дома № 19 она превысила скорость, не справилась с управлением и протаранила дерево.
- Автомобиль опрокинулся, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. -В результате аварии пострадал ребенок. Его отвезли в больницу с травмами головы. Установлено, что он находился в машине в детском кресле.
В отношении водителя возбудили дело об административном правонарушении. Проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU