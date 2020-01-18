«Остался один остов». В Пермском крае столкнулись и вспыхнули фура и легковушка, 24-летний водитель погиб

18 Янв. 2020 2020-01-18T16:39:49+03:00

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Страшная авария произошла днем в субботу, 18 января. В ДТП погиб 24-летний житель Нижнего Тагила. По предварительной информации, молодой человек и стал виновником смертельного ДТП.

- Авария случилась в 12.35 час на автодороге «Кастрома-Шарья-Киров-Пермь», - сообщили «Комсомольской правде» - Пермь» в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - Со стороны города Кирова в направлении Перми двигался легковой автомобиль Great Wall под управлением 24-летнего жителя Нижнего Тагила. По предварительной информации, мужчина выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем КамАЗ, управлял которым 60-летний водитель.

В результате столкновения произошло возгорание обоих транспортных средств. Водитель легкового автомобиля погиб. По факту аварии сотрудники ГИБДД проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU