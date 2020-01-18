«Громко мычали в прицепе». На трассе Пермь-Екатеринбург опрокинулся КамАЗ с 20 коровами

18 Янв. 2020 2020-01-18T15:59:46+03:00

Животные не были прицеплены, они сместили центр тяжести и фура опрокинулась в кювет

Изменить размер текста: A A

Нелепое ДТП произошло 17 января в Кунгурском районе на трассе Пермь – Екатеринбург. Здесь опрокинулся в кювет КамАЗ с прицепом, груженый 20 коровами. Пост о произошедшем и видео с места ЧП были опубликованы в Instagram chp_59. Судя по комментариям очевидцев, ситуация в момент ДТП разворачивалась следующим образом.

- Коровы, которых перевозил водитель, не были прицеплены. Во время движения животные передвигались по прицепу, произошло смещение груза и фура опрокинулась в кювет, - пояснили пользователи.

- ДТП произошло 17 января в 03.00 ночи, - прокомментиовали «Комсомольской правде» - Пермь» в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - 37-летний водитель автомобиля КамАЗ с прицепом двигался по автодороге в направлении Перми. На 78 километре он допустил съезд транспортного средства в кювет. КамАЗ перевозил 20 голов крупного рогатого скота. Животные не пострадали. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU