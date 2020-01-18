Из-за аномального потепления одну из крещенских купелей в Перми закроют для посещения

18 Янв. 2020 2020-01-18T12:35:55+03:00

Ожидается, что возле трех оставшихся купелей будет большой ажиотаж из купающихся. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В городе останется три места, куда можно прийти и совершить христианский обряд, а время их работы будет сокращено

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Накануне праздника Крещения Господня в Перми стоит нулевая температура. Из-за этого вместо четырех мест для крещенских купаний, в городе останется только три. Об этом только что объявили городские власти.

- В Перми установилась аномально теплая погода, - сообщает днем 18 января пресс-служба городской администрации. - Для обеспечения безопасности горожан купель, организованная частным лицом на реке Мулянка в Дзержинском районе Перми, функционировать не будет.

Из-за оттепели время работы и остальных мест для купания будет сокращено. Так, в Мотовилихинском районе в Верхней Курье на улице 1-я линия, 53 (на территории около Храма Богоявления Господня) купель будет работать до 18.00 19 января. На Мотовилихинском пруду – до 06.00 19 января, днем купель здесь функционировать не будет.

В Свердловском районе окунуться в купель можно будет на улице Пристанционной, 38 (на территории Богородице-Казанского Серафимо-Алексеевского монастыря). Купель здесь начнет работу с 00.00 19 января и будет функционировать в течение недели.

Чтобы во время проведения православного обряда не случилось никаких происшествий, специалисты напомнили пермякам о соблюдении мер безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU