Глава Перми отменил субботний выходной для глав районов

18 Янв. 2020 2020-01-18T09:47:29+03:00

Изменить размер текста: A A

«У нас во дворе вообще не проехать», «Дорога не чищена, карманы парковочные тоже. Машины паркуются прямо на пешеходной дорожке», «Во дворе глубокая мокрая каша, и ее не обойти», - жалуются пермяки на некачественную уборку снега во дворах.

С этой ситуацией кардинальным образом решил бороться глава Перми Дмитрий Самойлов. В своем Instagram он объявил о том, что в субботу главы районов отдыхать не будут, а будут заниматься расчисткой города от снега.

- Для руководителей районов выходной отменяется, суббота будет рабочей, проводим внеочередной штаб по благоустройству, - написал он. - Явный аутсайдер по расчистке снега на тротуарах и во дворах – Мотовилиха. Руководству района необходимо предпринимать жесткие меры – активнее штрафовать подрядчика, ведь контракты предусматривают санкции в случае плохой работы. Если такие действия не приведут его в чувство, расторгать контракт и нанимать другого.

ИСТОЧНИК KP.RU