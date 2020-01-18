Глава Перми отменил субботний выходной для глав районов
«У нас во дворе вообще не проехать», «Дорога не чищена, карманы парковочные тоже. Машины паркуются прямо на пешеходной дорожке», «Во дворе глубокая мокрая каша, и ее не обойти», - жалуются пермяки на некачественную уборку снега во дворах.
С этой ситуацией кардинальным образом решил бороться глава Перми Дмитрий Самойлов. В своем Instagram он объявил о том, что в субботу главы районов отдыхать не будут, а будут заниматься расчисткой города от снега.
- Для руководителей районов выходной отменяется, суббота будет рабочей, проводим внеочередной штаб по благоустройству, - написал он. - Явный аутсайдер по расчистке снега на тротуарах и во дворах – Мотовилиха. Руководству района необходимо предпринимать жесткие меры – активнее штрафовать подрядчика, ведь контракты предусматривают санкции в случае плохой работы. Если такие действия не приведут его в чувство, расторгать контракт и нанимать другого.
ИСТОЧНИК KP.RU