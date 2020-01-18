2020-01-18T09:47:29+03:00
Общество

Глава Перми отменил субботний выходной для глав районов

И заставил их заниматься расчисткой города от снега
Алена ОВЧИННИКОВА
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Пермяки жалуются на заснеженные дворы и улицы.Пермяки жалуются на заснеженные дворы и улицы.
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«У нас во дворе вообще не проехать», «Дорога не чищена, карманы парковочные тоже. Машины паркуются прямо на пешеходной дорожке», «Во дворе глубокая мокрая каша, и ее не обойти», - жалуются пермяки на некачественную уборку снега во дворах.

С этой ситуацией кардинальным образом решил бороться глава Перми Дмитрий Самойлов. В своем Instagram он объявил о том, что в субботу главы районов отдыхать не будут, а будут заниматься расчисткой города от снега.

- Для руководителей районов выходной отменяется, суббота будет рабочей, проводим внеочередной штаб по благоустройству, - написал он. - Явный аутсайдер по расчистке снега на тротуарах и во дворах – Мотовилиха. Руководству района необходимо предпринимать жесткие меры – активнее штрафовать подрядчика, ведь контракты предусматривают санкции в случае плохой работы. Если такие действия не приведут его в чувство, расторгать контракт и нанимать другого.

ИСТОЧНИК KP.RU

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