2020-01-18T08:19:12+03:00
Происшествия

В Перми иномарка сбила девушку на пешеходном переходе

Пострадавшая с травмами попала в больницу
Алена ОВЧИННИКОВА
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Врачи скорой помощи госпитализировали пострадавшую в больницу.Врачи скорой помощи госпитализировали пострадавшую в больницу.Фото: Алена ОВЧИННИКОВА
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Вечером в пятницу, 17 января в Перми произошло ДТП, в котором пострадала 19-летняя девушка. Авария случилась на улице Солдатова в Свердловском районе города. Пермячка переходила проезжую часть, когда ее сбила иномарка.

- Столкновение произошло около 21.00, - сообщили подробности в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. – 53-летний водитель на автомобиле Chevrolet Lacetti двигался по улице Солдатова и на пересечении с Серебрянским проездом не уступил дорогу девушке-пешеходу.

Пермячка в этот момент переходила проезжую часть слева направо по нерегулируемому пешеходному переходу. Итог ДТП: пострадавшая получила многочисленные травмы и попала в больницу.

Сейчас по факту аварии проводится проверка, уже установлено, что виновный в аварии водитель нарушил пункт 14.1 правил дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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