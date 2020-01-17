2020-01-17T17:56:02+03:00
Происшествия

«Выкарабкивайся, малышка». В Перми в картонной коробке нашли обмороженную кошку

Она была настолько худа, что весила, как истощенный котенок
Алена ОВЧИННИКОВА
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Фото: приют для кошек "Матроскин".Фото: приют для кошек "Матроскин".
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- Принцессу нашли на помойке в заледеневшей пустой картонной коробке, - рассказала руководитель пермского приюта для кошек «Матроскин» Галя Море. - Она из последних сил кричала и умоляла о помощи. Страшно было не довезти ее до ветклиники, от сильно обморожения и голода она уже не могла шевелиться.

Взрослая кошка была настолько худа, что весила как истощенный котенок. Когда ее привезли в клинику, температура тела Принцессы – так ее назвали волонтеры - была всего 32 градуса. По всему телу были страшные кровавые раны и коросты, а лапки воспалены и отморожены.

Врачи ветклиники начали бороться за ее жизнь. Принцессе делают теплые капельницы, отогревают на грелке, обрабатывают раны и коросты по всему телу. Ей предстоит долгий путь восстановления.

- Невозможно без слез смотреть на то, как она ест, - объясняют волонтеры. - Она настолько наголодалась, что все время просит кушать. Помогите вернуть Принцессу к жизни, ее лечение обойдется в 15 – 20 тысяч рублей. Это огромнейшая сумма для нас.

Прочитавшие этот пост пермяки переводят небольшие суммы на помощь Принцессе. Помочь животному можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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