Пермских школьников обучают разгонять толпу митингующих дубинками

17 Янв. 2020 2020-01-17T16:30:57+03:00

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В пермской школе № 105 учат детей разгонять дубинками толпу. Это суровое занятие учеников попало на камеру сотового телефона пермяка, живущего в высотке по соседству со зданием школы. На видео – спортивная площадка, на которой дети со щитами и дубинками сначала стоят парами, потом убегают друг от друга.

- Я увидел это сегодня утром, - сообщил пермяк «МБХ медиа». - Дети выстроились и отрабатывали приемы с дубинками и щитами. Они имитировали нападение. Одна группа набрасывалась, а другая защищалась, и наоборот. Это какой-то кадетский или полицейский класс в обычной школе.

«Больше полицейские в нашей стране похоже ни для чего не нужны», - комментируют ролик пользователи. Ситуацию с дубинками и щитами в школе уже прокомментировали в городском департаменте образования.

- Как сообщил директор образовательного учреждения, в школе реализуются программы допрофессиональной полицейской подготовки, - сообщили в пресс-службе департамента образования администрации Перми. - Дважды в год в рамках внеурочной деятельности в 6-7 классах проводятся тактические игры на местности. Тактическая игра, проведенная сегодня в школе №105, будет проанализирована специалистами департамента образования и городского психологического центра, действиям сотрудников школы будет дана педагогическая оценка.

ИСТОЧНИК KP.RU