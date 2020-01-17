В Перми два автобусных маршрута сменят перевозчиков

17 Янв. 2020 2020-01-17T14:58:20+03:00

До конца мая у маршрутов №3,22,50,62,80 останутся прежние перевозчики Фото: архив "КП"

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Двум пермским автобусным маршрутам назначили новых перевозчиков. Издание «Business Class» сообщает о том, что по итогам аукционов перевозчики сменятся у маршрутов №60 и №51.

С 1 февраля на маршруте «60 «ДДК им. Кирова - «Комсомольская площадь» начнет работать «Закамское автотранспортное предприятие». Контракт с компанией должен быть заключен сроком до 31 марта. Цена контракта - 19,37 миллионов рублей. Сейчас направление обслуживает «Пермгорэлектротранс».

Второй маршрут №51 «Станция Пермь I» — «ЦУМ» с 1 марта будет обслуживать ООО «Автотех». Цена контракта - 9, 86 миллионов рублей.

До конца мая у маршрутов №3,22,50,62,80 останутся прежние перевозчики.

ИСТОЧНИК KP.RU