2020-01-17T14:10:04+03:00
Происшествия

В Прикамье 46-летний мужчина надругался над 8-летней девочкой в подъезде

Он знал о возрасте девочки
Лилия Абибулаева
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Он проведет в тюрьме 18 летОн проведет в тюрьме 18 летФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Добрянке осудили 46-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

Следователи выяснили, что в прошлом году в подъезде многоквартирного дома мужчина надругался над 8-летним ребенком. О возрасте девочки он знал заранее.

Его осудили на 18 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними.

ИСТОЧНИК KP.RU

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