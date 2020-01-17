В Прикамье 46-летний мужчина надругался над 8-летней девочкой в подъезде

17 Янв. 2020 2020-01-17T14:10:04+03:00

Он проведет в тюрьме 18 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Он знал о возрасте девочки

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В Добрянке осудили 46-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

Следователи выяснили, что в прошлом году в подъезде многоквартирного дома мужчина надругался над 8-летним ребенком. О возрасте девочки он знал заранее.

Его осудили на 18 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними.

ИСТОЧНИК KP.RU