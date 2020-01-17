В Прикамье 46-летний мужчина надругался над 8-летней девочкой в подъезде
Он знал о возрасте девочки
Он проведет в тюрьме 18 летФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Добрянке осудили 46-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней.
Следователи выяснили, что в прошлом году в подъезде многоквартирного дома мужчина надругался над 8-летним ребенком. О возрасте девочки он знал заранее.
Его осудили на 18 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними.
ИСТОЧНИК KP.RU