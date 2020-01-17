2020-01-17T13:42:32+03:00
Общество

Пермьстат: как за год изменились цены на продукты и бензин

Макароны и лимоны подорожали, а яйца и сахар подешевели
Юрий Кищук
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Но заметно снизились цены на электробытовые приборы, теле и радио товарыНо заметно снизились цены на электробытовые приборы, теле и радио товарыФото: Василий Вахрин
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- Снижение инфляции – это условие развития, конечно, любой экономики. В Пермском крае в 2019 году мы отмечаем очень стабильное и незначительное повышение цен на товары и услуги по сравнению с предыдущими годами. Динамика наблюдается очень хорошая. В целом по РФ цены у выросли на 3,4 %, а у нас, в Пермском крае на 3,05%, - отметил руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю Владимир Белянин.

В Пермьстате подвели итоги: как в прошлом году менялись цены на товары и услуги в нашем регионе.

- Конечно, наибольший рост цен в прошлом году наблюдался в сфере услуг, как и всегда особое место здесь занимают жилищно-коммунальные услуги, - подчеркнул Владимир Белянин. - Здесь по росту цен мы находимся примерно в середине списка регионов ПФО. Подорожало также перемещение в поездах дальнего следования на 7,5% и пассажирские авиаперевозки на 19,1 %.

Что касается продуктов, более чем на 10% подорожали фрукты, цитрусовые, а также макаронные и крупяные изделия, масло сливочное, сыры, молочная продукция и фруктово-ягодные консервы. Зато подешевели яйца – на 8 процентов, а также сахар – на 33.

Наименьшим процентом роста среди представителей ПФО отметился Пермский край в группе непродовольственных товаров. Например, у нас заметно снизились цены на электробытовые приборы, теле и радио товары. Зато подорожали ювелирные изделия, табачная продукция и газеты, моющие и чистящие средства.

Стоимость отдельных лекарств увеличилась на 10%, ну а других напротив снизилась на 25%.

Что касается горюче-смазочных материалов, здесь также отмечается незначительный рост цен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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