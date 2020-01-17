Пермский филиал «УРАЛХИМа» в 2019 году направил в санатории более 60 работников

17 Янв. 2020 2020-01-17T12:54:12+03:00

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В 2019 году при поддержке предприятия 63 сотрудника филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» прошли лечебно-оздоровительные курсы в санаториях и профилакториях Пермского края, а также за его пределами.

Популярностью пользовались курорты «Усть-Качка», «Изумрудный берег», «Ключи», «Демидково», «Красный яр», «Янган-Тау», «Родник» и «Снежинка». Часть сотрудников пермского «УРАЛХИМа» прошла лечение по рекомендации профпатолога после периодического медицинского осмотра – преимущественно в санаториях, аккредитованных Фондом социального страхования. Остальные работники участвовали в программе реабилитационно-восстановительного лечения (РВЛ), в рамках которой они могли самостоятельно выбрать курорты.

Ирина Шаркевич, зам. директора филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми по персоналу:

- На «ПМУ» регулярно организуются медицинские осмотры, по итогам которых врачи могут порекомендовать работнику пройти лечебный курс в санатории. Возможность отдохнуть на курорте есть и без медицинского направления в рамках корпоративной программы ДМС. Забота о здоровье сотрудников – приоритет компании «УРАЛХИМ», поэтому предприятие берёт на себя оплату части стоимости путёвки в санаторий.

РВЛ предоставляется сотрудникам филиала «ПМУ» в рамках корпоративной программы ДМС один раз в три года при стаже работы на заводе более одного года. Размеры страховых сумм зависят от стажа и могут составить до 18 тыс. руб.

Санаторно-курортное лечение по рекомендации профпатолога сотрудникам со стажем работы от трёх лет предоставляется один раз в два года. Если стоимость путёвки не превышает размер утверждённого норматива на текущий год, то работник отдыхает бесплатно.

Пресс-служба Филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» р.т. +7 (342) 2207388 м.т. +7 (902) 8011486 Roman.Popov@uralchem.com www.uralchem.com

АО «ОХК «УРАЛХИМ» — одна из крупнейших компаний на рынке азотных и фосфорных удобрений в Российской Федерации и СНГ, располагает мощностями для производства 3 млн тонн аммиака, 3 млн тонн аммиачной селитры и ее производных, 1,2 млн тонн карбамида, 1 млн тонн фосфорных и сложных удобрений. АО «ОХК «УРАЛХИМ» занимает первое место в России по производству аммиачной селитры, второе место – по выпуску аммиака и карбамида. В составе основных производственных активов АО «ОХК «УРАЛХИМ» — филиал «ПМУ», г. Пермь; филиал «Азот», г. Березники, Пермский край; филиал «КЧХК», г. Кирово-Чепецк Кировской области; АО «Воскресенские минеральные удобрения», г. Воскресенск, Московская область.

ИСТОЧНИК KP.RU