«От побоев пряталась у подруги». В Прикамье мужчина избивал жену из-за ревности

17 Янв. 2020 2020-01-17T12:42:02+03:00

В последний раз, приревновав жену, мужчина устроил скандал, а затем жестоко избил ее Фото: Василий Вахрин

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В Кишертском районе осудили 57-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным в избиении своей супруги.

Сообщение о госпитализации 55-летней женщины поступило в отдел полиции. У местной жительницы были множественные переломы и ссадины. Полицейские выяснили, что побои женщине наносил муж. Оказалось, он истязает жену не в первый раз. От побоев женщина пряталась у подруги.

В последний раз, приревновав жену, мужчина устроил скандал, а затем жестоко избил ее. В отношении 57-летнего местного жителя возбудили уголовное дело и осудили на 1 год и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU