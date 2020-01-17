«От побоев пряталась у подруги». В Прикамье мужчина избивал жену из-за ревности
В Кишертском районе осудили 57-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным в избиении своей супруги.
Сообщение о госпитализации 55-летней женщины поступило в отдел полиции. У местной жительницы были множественные переломы и ссадины. Полицейские выяснили, что побои женщине наносил муж. Оказалось, он истязает жену не в первый раз. От побоев женщина пряталась у подруги.
В последний раз, приревновав жену, мужчина устроил скандал, а затем жестоко избил ее. В отношении 57-летнего местного жителя возбудили уголовное дело и осудили на 1 год и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU