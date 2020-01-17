Видео: в центре Перми загорелась декоративная подсветка

17 Янв. 2020 2020-01-17T06:57:05+03:00

Сначала гирлянду стало коротить, а потом она загорелась. Фото: скриншот с видео в Instagram @chp_59

Изменить размер текста: A A

В социальных сетях пермяки сообщили о возгорании декоративной подсветки на перекрестке улиц Куйбышева и Ленина. Сначала гирлянду стало коротить, потом произошел небольшой хлопок, и она полностью загорелась.

chp_59 В Перми н столбе загорелась гирлянда

Точно такое же ЧП произошло на шоссе Космонавтов. На выезде с Подлесной закоротило гирлянду. Сначала появились небольшие искры, затем произошел взрыв и столб охватило пламя.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/755154" frameborder="0"></iframe> Загорелась подсветка на шоссе Космонавтов в Перми.

ИСТОЧНИК KP.RU