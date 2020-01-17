Видео: в центре Перми загорелась декоративная подсветка
Короткое замыкание произошло и на шоссе Космонавтов
Сначала гирлянду стало коротить, а потом она загорелась. Фото: скриншот с видео в Instagram @chp_59
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В социальных сетях пермяки сообщили о возгорании декоративной подсветки на перекрестке улиц Куйбышева и Ленина. Сначала гирлянду стало коротить, потом произошел небольшой хлопок, и она полностью загорелась.
В Перми н столбе загорелась гирлянда
Точно такое же ЧП произошло на шоссе Космонавтов. На выезде с Подлесной закоротило гирлянду. Сначала появились небольшие искры, затем произошел взрыв и столб охватило пламя.
Загорелась подсветка на шоссе Космонавтов в Перми.
ИСТОЧНИК KP.RU