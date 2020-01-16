Главным тренером пермского футбольного клуба «Звезда» стал Рустем Хузин

16 Янв. 2020 2020-01-16T18:04:35+03:00

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В конце 2019 года главный тренер пермской футбольной команды «Звезда» Константин Парамонов перешел на повышение в команду Премьер-лиги клуб «Оренбург». Его на тренерском посту сменит 47-летний Рустем Хузин.

- Контракт с ним рассчитан до конца сезона-2019/20 с возможностью пролонгации, - сообщили в ФК «Звезда».

Рустема Хузина хорошо помнят пермские болельщики. С 2001 по 2003 годы защитник «Амкара» входил в тройку лучших футболистов Пермской области, а в 2001 году был признан лучшим. В 2007 году он возглавил выступавший в ПФЛ «Рубин-2». А в 2009 году Рустема Хузина пригласили в Пермь на пост главного тренера молодежной команды «Амкара», где составил тренерский тандем с Константином Парамоновым. Летом 2012 года Рустем Хузин был назначен главным тренером выступавшего в Премьер-лиге «Амкара».

- Однако по окончании сезона руководство клуба приняло решение поменять молодого по тренерским меркам специалиста на более опытного и известного Станислава Черчесова, - напомнили в пресс-службе клуба.

После этого Хузин тренировал «Ладу-Тольятти», а в 2018 году стал главным тренером «Луча» из Владивостока. И вот возвращение в Пермь. Имя помощника Рустема Хузина в тренерском штабе «Звезды» в клубе пообещали объявить дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU