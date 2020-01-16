«В полиции уничтожили вещдоки». В Прикамье все-таки осудили водителя, который пытался свалить вину на погибшего
В Пермском районе все-таки осудили водителя, который устроил смертельную аварию 23 июня 2014 года. На трассе Лобаново – Пермь он пытался обогнать грузовик, но зацепил его. В результате ДТП погиб пассажир, который сидел рядом с ним на переднем сиденье.
Виновник аварии пытался свалить вину на погибшего. В этом ему взялась помочь следователь полиции Надежда Матвеева, сейчас ее отстранили от должности.
- В результате ее умышленных действий были утрачены основные вещественные доказательства по уголовному делу - легковой автомобиль, одежда и медицинские документы Ермакова, - сообщили в следственном комитете России. – Это позволило виновному вводить следствие в заблуждение относительно своего местонахождения в автомобиле, эксперты не смогли сделать однозначное заключение о расположении Ермакова в салоне автомобиля.
Отец погибшего настаивал на том, что его сын не мог быть за рулем. Он добился, чтобы дело передали в главное следственное управление.
- Следствием проведена кропотливая работа по сбору доказательств, позволивших экспертам дать однозначный вывод о нахождении за рулем легкового автомобиля обвиняемого, - сообщили в ГСУ СК России.
Суд Пермского района приговорил водителя к 2 годам 10 месяцам колонии общего режима. В пользу отца и матери погибшего с виновного взыскан в счет компенсации морального вреда 1 миллион рублей, в пользу сестры - 400 тысяч рублей.
Что касается следователя полиции, которая уничтожила вещественные доказательства, то суд также признал ее виновной. Но она останется на свободе.
- Уголовное дело в отношении нее прекращено в связи с актом амнистии, - сообщили в следственном комитете России.
ИСТОЧНИК KP.RU