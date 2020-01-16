2020-01-16T16:12:13+03:00
Происшествия

«В полиции уничтожили вещдоки». В Прикамье все-таки осудили водителя, который пытался свалить вину на погибшего

Женщину-следователя, которая пыталась помочь ему в этом, амнистировали
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
Виновнику аварии не удалось избежать наказания.Виновнику аварии не удалось избежать наказания.
Изменить размер текста:

В Пермском районе все-таки осудили водителя, который устроил смертельную аварию 23 июня 2014 года. На трассе Лобаново – Пермь он пытался обогнать грузовик, но зацепил его. В результате ДТП погиб пассажир, который сидел рядом с ним на переднем сиденье.

Виновник аварии пытался свалить вину на погибшего. В этом ему взялась помочь следователь полиции Надежда Матвеева, сейчас ее отстранили от должности.

- В результате ее умышленных действий были утрачены основные вещественные доказательства по уголовному делу - легковой автомобиль, одежда и медицинские документы Ермакова, - сообщили в следственном комитете России. – Это позволило виновному вводить следствие в заблуждение относительно своего местонахождения в автомобиле, эксперты не смогли сделать однозначное заключение о расположении Ермакова в салоне автомобиля.

Отец погибшего настаивал на том, что его сын не мог быть за рулем. Он добился, чтобы дело передали в главное следственное управление.

- Следствием проведена кропотливая работа по сбору доказательств, позволивших экспертам дать однозначный вывод о нахождении за рулем легкового автомобиля обвиняемого, - сообщили в ГСУ СК России.

Суд Пермского района приговорил водителя к 2 годам 10 месяцам колонии общего режима. В пользу отца и матери погибшего с виновного взыскан в счет компенсации морального вреда 1 миллион рублей, в пользу сестры - 400 тысяч рублей.

Что касается следователя полиции, которая уничтожила вещественные доказательства, то суд также признал ее виновной. Но она останется на свободе.

- Уголовное дело в отношении нее прекращено в связи с актом амнистии, - сообщили в следственном комитете России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Главным тренером пермского футбольного клуба «Звезда» стал Рустем Хузин
В Перми сугроб с крыши высотки упал на голову беременной женщине
«В полиции уничтожили вещдоки». В Прикамье все-таки осудили водителя, который пытался свалить вину на погибшего
В январе в Пермском крае ожидаются морозы до -25
Пермский международный аэропорт за год обслужил более 1,6 миллиона пассажиров
Минздрав проведет проверку после смерти новорожденной девочки в Добрянке
В Прикамье ожидается сильная оттепель до +3 градусов
В Перми полиция разыскивает лихача, который сбил пешехода
В Прикамье на «зебре» сбили 9-летнего мальчика
Подростка из Кудымкара, который расстрелял приемных родителей из США, признали невменяемым
В пермском доме обрушился потолок в одной из комнат
"Пошел к врачу с жалобой на увеличенные лимфоузлы". Подросток из Перми борется с онкологией
«Врачи к нам даже не подходили». В прикамской больнице умерла новорожденная девочка
В Перми с 5 этажа многоквартирного дома упал мужчина
В Перми запустили акцию "Умножай любовь", которая поможет тяжелобольным детям выздороветь
Пермяка отправили за решетку за хранение наркотиков
Торговый дом ПЗСП предлагает специальную скидку на блоки
В центре Перми на бизнесмена и его машину обрушилась глыба льда
Пермские спасатели помогли собаке, провалившейся в канализационный люк
В Перми ожидается мокрый снег и метель
В Перми с высоты упала 19-летняя девушка
На 34-летнего пермяка упал кусок льда с крыши