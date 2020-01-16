«В полиции уничтожили вещдоки». В Прикамье все-таки осудили водителя, который пытался свалить вину на погибшего

16 Янв. 2020 2020-01-16T16:12:13+03:00

Женщину-следователя, которая пыталась помочь ему в этом, амнистировали

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В Пермском районе все-таки осудили водителя, который устроил смертельную аварию 23 июня 2014 года. На трассе Лобаново – Пермь он пытался обогнать грузовик, но зацепил его. В результате ДТП погиб пассажир, который сидел рядом с ним на переднем сиденье.

Виновник аварии пытался свалить вину на погибшего. В этом ему взялась помочь следователь полиции Надежда Матвеева, сейчас ее отстранили от должности.

- В результате ее умышленных действий были утрачены основные вещественные доказательства по уголовному делу - легковой автомобиль, одежда и медицинские документы Ермакова, - сообщили в следственном комитете России. – Это позволило виновному вводить следствие в заблуждение относительно своего местонахождения в автомобиле, эксперты не смогли сделать однозначное заключение о расположении Ермакова в салоне автомобиля.

Отец погибшего настаивал на том, что его сын не мог быть за рулем. Он добился, чтобы дело передали в главное следственное управление.

- Следствием проведена кропотливая работа по сбору доказательств, позволивших экспертам дать однозначный вывод о нахождении за рулем легкового автомобиля обвиняемого, - сообщили в ГСУ СК России.

Суд Пермского района приговорил водителя к 2 годам 10 месяцам колонии общего режима. В пользу отца и матери погибшего с виновного взыскан в счет компенсации морального вреда 1 миллион рублей, в пользу сестры - 400 тысяч рублей.

Что касается следователя полиции, которая уничтожила вещественные доказательства, то суд также признал ее виновной. Но она останется на свободе.

- Уголовное дело в отношении нее прекращено в связи с актом амнистии, - сообщили в следственном комитете России.

ИСТОЧНИК KP.RU